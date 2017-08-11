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    Киев

    На всех городских пляжах Киева ограничили или запретили купание

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    "Красный" статус у пляжей "Центральный", "Вербное", "Радуга", "Тельбин" и "Пуща Водица", там купаться запрещено. На пляжах "Венеция", "Детский", "Молодежный", "Золотой", "Предместная Слободка" и "Чорторый" не рекомендуется.
    Киев, пляж
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. На всех городских пляжах Киева купание либо запрещено, либо не рекомендовано. Об этом свидетельствует обновленный статус пляжей, опубликованный на официальном сайте КП "Плесо".

    Одесский пляж
    timer-odessa.net
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    "Красный" статус на сегодня у пляжей "Центральный", "Вербное", "Радуга", "Тельбин" и "Пуща Водица". Здесь купаться запрещено. На пляжах "Венеция", "Детский", "Молодежный", "Золотой", "Предместная Слободка" и "Чорторый" вывешены желтые флаги – здесь купаться не рекомендуется.

    Ранее сообщалось, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно ответственности спасателей пляжа) (№7013). Уголовный кодекс Украины предлагается дополнить статьей 135-1 "Халатное исполнение своих обязанностей пловцами-спасателями (матросами-спасателями) пляжа, повлекшее телесные повреждения или смерть".

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