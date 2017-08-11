На всех городских пляжах Киева ограничили или запретили купание

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. На всех городских пляжах Киева купание либо запрещено, либо не рекомендовано. Об этом свидетельствует обновленный статус пляжей, опубликованный на официальном сайте КП "Плесо".

"Красный" статус на сегодня у пляжей "Центральный", "Вербное", "Радуга", "Тельбин" и "Пуща Водица". Здесь купаться запрещено. На пляжах "Венеция", "Детский", "Молодежный", "Золотой", "Предместная Слободка" и "Чорторый" вывешены желтые флаги – здесь купаться не рекомендуется.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно ответственности спасателей пляжа) (№7013). Уголовный кодекс Украины предлагается дополнить статьей 135-1 "Халатное исполнение своих обязанностей пловцами-спасателями (матросами-спасателями) пляжа, повлекшее телесные повреждения или смерть".