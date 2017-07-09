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    Учения Sea Breeze: самолеты НАТО и корабли Турции прибыли в Одессу - СМИ

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    Согласно информации, в одесский аэропорт прибыл американский C-130J Геркулес, который привез спецов-водолазов, позже венгерский C-17A Globemaster III доставил несколько десятков военнослужащих других специальностей и снаряжение для учений.
    Самолеты НАТО и корабли Турции прибыли в Одессу
    Думская.net

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. В одесском аэропорту приземлились два военных самолета стран НАТО, а в порт прибыли три судна вооружено-морских сил Турции для участия в международных учениях Sea Breeze — 2017. Об этом сообщает в воскресенье одесское издание "Думская".

    Учения Sea Breeze-2016 успешно завершились в Одесской области
    Министерство обороны Украины
    Завершение учений Sea Breeze-2016 в Одесской области

    Учения пройдут с 10 по 23 июля.

    Как отмечает издание, в одесский аэропорт прибыл американский C-130J Геркулес, который привез спецов-водолазов, позже венгерский C-17A Globemaster III доставил несколько десятков военнослужащих других специальностей и снаряжение для учений. "Разгрузка продлилась недолго: примерно через два часа оба грузовика ушли на аэродромы вылета", — добавили в издании.

    "В Одессу зашли корабли ВМС Турции: среди них есть подлодка… Гостей ждали рано утром, но что-то пошло не так, и первый турецкий корабль пришвартовался у 16-го причала морвокзала только около 11.00. Им стал фрегат F241 Turgutreis. Подлодка зашла второй и встала на 20-м причале… Третьим зашел большой десантный корабль NL 214", — говорится в сообщении.

    Учения Sea Breeze проходят ежегодно, начиная с 1997 года, в соответствии с меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в военной сфере между Минобороны Украины и США. В основном, территорией для проведения учений служит Черное море и полигоны на юге Украины, но несколько раз они также проводились в Средиземном море.

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