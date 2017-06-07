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    Общество

    Одна из самых красивых нардепов Рады готовится впервые стать мамой

    (обновлено: )20610
    36-летняя народный депутат от фракции "Народный фронт" Татьяна Донец, которая замужем за коллегой по фракции, готовится впервые стать мамой.
    Беременная Татьяна Донец
    strana.ua

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Депутат от "Народного фронта" Татьяна Донец "засветила" на заседании Верховной Рады в среду "интересное положение".

    Судя по фото 36-летняя Донец находится на 5-6 месяце беременности. Для одного из самых красивых парламентариев Рады ребенок станет первенцем.

    strana.ua
    Беременная Татьяна Донец
    strana.ua
    Беременная Татьяна Донец

    В феврале прошлого года, на День святого Валентина, Татьяна Донец вышла замуж за своего коллегу по фракции "Народный фронт" Дениса Дзензерского. У пары был служебный роман, они оба из Днепра, в зале парламента сидят на соседних креслах, состояние обоих исчисляется в миллионах, судя по налоговым декларациям, сообщает "Страна".

    Украинское фото
    Татьяна Донец. Архивное фото

    Ранее сообщалось, что Татьяна Донец задекларировала 36 миллионов 794 тысячи 514 гривен наследства в 2015 году.

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