Одна из самых красивых нардепов Рады готовится впервые стать мамой

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Депутат от "Народного фронта" Татьяна Донец "засветила" на заседании Верховной Рады в среду "интересное положение".

Судя по фото 36-летняя Донец находится на 5-6 месяце беременности. Для одного из самых красивых парламентариев Рады ребенок станет первенцем.

strana.ua Беременная Татьяна Донец

strana.ua Беременная Татьяна Донец

В феврале прошлого года, на День святого Валентина, Татьяна Донец вышла замуж за своего коллегу по фракции "Народный фронт" Дениса Дзензерского. У пары был служебный роман, они оба из Днепра, в зале парламента сидят на соседних креслах, состояние обоих исчисляется в миллионах, судя по налоговым декларациям, сообщает "Страна".

Украинское фото Татьяна Донец. Архивное фото

Ранее сообщалось, что Татьяна Донец задекларировала 36 миллионов 794 тысячи 514 гривен наследства в 2015 году.