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    Общество

    Во Львове ограничили подачу горячей воды

    (обновлено: )6010
    Заместитель городского головы Сергей Бабак добавил, что сперва власти рассматривали вариант отключать горячую воду только на четыре часа в сутки - на два часа утром и на два - вечером. Однако пока решили ограничить подачу на ночь.
    Водопроводный кран
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. С пятницы, 2 июня, и до начала отопительного сезона во Львове горячую воду потребителям будут подавать с 5.00 до 23.00. Соответствующее решение в ходе заседания принял исполнительный комитет Львовского городского совета, передает информагентство ZIK.

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    "На сегодня предприятия теплоснабжения во Львове находятся в сложной ситуации, поскольку они входят в ремонтную кампанию, кампанию по испытанию сетей. Взамен государство с одной стороны задолжало льготы и субсидии. Сумма с февраля составляет примерно 250 млн грн. С другой — применяет немедленное административное и юридическое принуждение для взыскания задолженности за потребленный газ. Большинство денег за льготы и субсидии как раз должны быть направлены ​​на оплату голубого топлива", — сообщил директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры, начальник управления инженерного хозяйства города Александр Одинец.

    Он добавил, что растет убыточность "Львовтеплоэнерго" и "Зализнычнетеплоэнерго" в связи с падением количества потребителей.

    "К примеру, за прошлый год количество потребителей уменьшилось на 29%. Практически 40% пользователей не потребляют горячую воду вообще, 30% — до одного кубического метра в месяц. Это свидетельствует о высоких потерях горячей воды", — сказал Одинец.

    В то же время заместитель городского головы Сергей Бабак добавил, что сперва власти рассматривали вариант отключать горячую воду только на четыре часа в сутки — на два часа утром и на два — вечером. Однако пока решили ограничить подачу на ночь.

    Ранее пресс-служба "Укртрансгаза" сообщила, что давление газа на двух киевских ТЭЦ, которые принадлежат компании "Киевэнерго", упало из-за долгов компании перед "Укртрансгазом", вследствие чего жителям Киева отключают горячую воду.

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