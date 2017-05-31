"Укртрансгаз" vs "Киевэнерго". Жителям столицы отключают горячую воду

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Пресс-служба "Укртрансгаза" сообщает, что давление газа на двух киевских ТЭЦ, которые принадлежат компании "Киевэнерго", упало из-за долгов компании перед "Укртрансгазом", вследствие чего жителям Киева отключают горячую воду.

"Киевэнерго" снова оставляет киевлян без горячей воды. Уменьшение давления газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые принадлежат ПАО "Киевэнерго", является результатом систематических неплатежей за услуги транспортировки газа ПАО "Укртрансгаз", — говорится в сообщении "Укртрансгаза" в среду на сайте компании.

По данным компании, на сегодня с учетом мая задолженность "Киевэнерго" перед "Укртрансгазом" составляет 370 миллионов гривен (14,2 миллиона долларов), в том числе за поставку газа для производства электроэнергии, и "Киевэнерго" является наибольшим должником, его долги составляют более 52% от долгов всех других компаний.

"Укртрансгаз" неоднократно обращался в Министерство энергетики и угольной промышленности, киевскую администрацию, "Киевэнерго" с предупреждениями об отключении киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 от газоснабжения в случае непогашенной задолженности", — сообщает компания, отмечая, что при этом НАК "Нафтогаз Украины" полностью удовлетворил заявки "Киевэнерго", выделив на май и первую декаду июня 60,8 миллионов кубометров газа.

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"Вместо своевременной оплаты за полученные услуги "Киевэнерго" пытается превратить киевлян в заложников, которые должны помочь компании не платить долги. "Киевэнерго" шантажирует не только киевлян, но и министерство энергетики и угольной промышленности, угрожая "не только прекращением горячего водоснабжения большей части Киева, а и снижением уровня напряжения в электрических сетях", — указывает "Укртрансгаз".

ТЭЦ-5 – одна из крупнейших теплоэлектроцентралей Украины, которая производит тепловую и электрическую энергию для потребителей Голосеевского, Печерского и Дарницкого районов Киева. ТЭЦ-6 обслуживает потребителей преимущественно Оболонского, Деснянского, Днепровского, Подольского и Шевченковского районов Киева.