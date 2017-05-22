Экс-руководитель ГАИ Киева останется под стражей

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КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения для бывшего начальника УГАИ ГУ МВД Украины в Киеве Николаю Макаренко в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в 5 млн грн, сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

Таким образом суд поддержал позицию столичной прокуратуры.

В ходе судебного заседания ведомство категорически возражало против удовлетворения соответствующего ходатайства стороны защиты.

Сообщается, что по решению Апелляционного суда определение следственного судьи Печерского райсуда столицы об избрании меры пресечения подозреваемому Макаренко оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты — без удовлетворения.

Как сообщалось ранее, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-начальнику ГАИ Киева Николаю Макаренко, которого ранее экстрадировали из России.