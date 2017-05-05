"Ночные волки" везут в Берлин флаги ЛНР и ДНР

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Члены международного мотоклуба "Ночные волки" в рамках мотопробега "Дороги Победы — на Берлин" везут флаги самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик в столицу Германии, сообщил РИА Новости президент отделения клуба "Донбасс" Виталий Кишкинов.

Акция байкеров "Дороги Победы — на Берлин" стартовала 27 апреля из московского международного байк-центра в Нижних Мневниках. Байкеры уже проехали Смоленск, Катынь, Минск, Хатынь, Варшаву, Вроцлав, Будапешт и Братиславу. Далее их маршрут лежит через Прагу и Дрезден на Берлин. Нынешний мотопробег "Ночных волков" является уже третьим. Помимо россиян в акции принимают участие байкеры из Чехии, Словакии, Болгарии и Польши.

"Мы передали флаги республик ЛНР и ДНР, фотографии дедов. Мы их везли на своих мотоциклах весь путь до границы с Польшей, который составил 3150 км. Эстафету приняли "Ночные волки" Словакии и "Ночные волки" Польши", — рассказал собеседник агентства.

Кишкинов уточнил, что, помимо флагов республик, для доставки в Берлин были переданы письма ветеранов войны, которые сейчас живут на Донбассе.

"Самое главное — мы передали письма наших ветеранов, которые они написали, когда провожали нас. Трофименко Василий Александрович, который дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге: "Я Трофименко. Я Донбасс. Я дошел" и второй ветеран Владимир Иванович Кузнецов, который прошел Сталинград, Севастополь и встретил победу в Вене", — уточнил президент отделения "Донбасс".

По его словам, по всему маршруту, который уже прошли мотоциклисты, жители разных городов выражают моральную поддержку народу Донбасса.

"Весь маршрут, который прошли флаги республик, везде о них знают, все люди хотят сфотографироваться, поддерживают нас. И я говорю не только о России и Белоруссии, на сегодняшний день я говорю о Европе. Все фотографируются и поддерживают нас, кроме европейских властей", — заявил собеседник агентства. Он уточнил, что 9 мая флаги республик должны уже быть непосредственно в Берлине.