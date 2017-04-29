наверх
29.04.201713:19
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    Украина испытала ракетный комплекс "Ольха"

    (обновлено: )81
    Порошенко подчеркнул, что все составляющие для производства "Ольхи" – украинские. Глава государства также заверил, что работа над укреплением обороноспособности Украины продолжается.
    Испытание ракетного комплекса Ольха
    facebook.com/petroporoshenko

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поздравил ГП "Государственное киевское конструкторское бюро "Луч" с успешным испытанием ракетного комплекса "Ольха". 

    Смотрите также: Первый украинский транспортный самолет Ан-132D завершил испытания

    "Поздравляю конструкторское бюро "Луч" с успешным этапом испытаний ракетного комплекса "Ольха"! Особенно приятно, что все составляющие для производства "Ольхи" – украинские", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

    Глава государства также заверил, что работа над укреплением обороноспособности Украины продолжается.

    Также Порошенко разместил соответствующее видео испытаний.

    Напомним, в марте на военном полигоне в Киевской области успешно испытали партию БТР-3ДА, изготовленных ГП "Киевский бронетанковый завод".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
    Обратная декоммунизация в Одессе
    Сергей Шнуров. Архивное фото
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?