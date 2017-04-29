Украина испытала ракетный комплекс "Ольха"

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поздравил ГП "Государственное киевское конструкторское бюро "Луч" с успешным испытанием ракетного комплекса "Ольха".

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"Поздравляю конструкторское бюро "Луч" с успешным этапом испытаний ракетного комплекса "Ольха"! Особенно приятно, что все составляющие для производства "Ольхи" – украинские", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Глава государства также заверил, что работа над укреплением обороноспособности Украины продолжается.

Также Порошенко разместил соответствующее видео испытаний.

Напомним, в марте на военном полигоне в Киевской области успешно испытали партию БТР-3ДА, изготовленных ГП "Киевский бронетанковый завод".