Спасатели Украины перешли на усиленный режим дежурства

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В выходные и праздники с 29 апреля и до утра 3 мая Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям переходит на усиленный режим дежурства, сообщают в ведомстве.

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"Около 7 тыс. спасателей и более 2 тыс. единиц техники ГСЧС находятся на круглосуточном дежурстве на период майских праздников", – говорится в сообщении.

По поручению главы ГСЧС Украины Николая Чечеткина, на страже пожарной безопасности находится около 7 тыс. человек личного состава и более 2 тыс. пожарно-спасательной техники ведомства.

Подразделения ГСЧС дежурят в местах проведения массовых мероприятий по всей территории Украины. Кроме того, спасатели осуществляют усиленный мониторинг пожарной и техногенной безопасности для оперативного реагирования на разного рода чрезвычайные ситуации и события.

Как сообщалось ранее, в ближайшие четыре дня, которые официально являются выходными в Украине, в большинстве областей будет солнечно и тепло, местами дожди, хотя на западе в субботу, 29 апреля, начнется похолодание, которое усилится в воскресенье.