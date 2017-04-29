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    Общество

    Спасатели Украины перешли на усиленный режим дежурства

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    Подразделения ГСЧС дежурят в местах проведения массовых мероприятий по всей территории Украины. Всего около 7 тыс. спасателей и более 2 тыс. единиц техники ГСЧС находятся на круглосуточном дежурстве.
    Сотрудники ГСЧС. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В выходные и праздники с 29 апреля и до утра 3 мая Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям переходит на усиленный режим дежурства, сообщают в ведомстве.

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    "Около 7 тыс. спасателей и более 2 тыс. единиц техники ГСЧС находятся на круглосуточном дежурстве на период майских праздников", – говорится в сообщении.

    По поручению главы ГСЧС Украины Николая Чечеткина, на страже пожарной безопасности находится около 7 тыс. человек личного состава и более 2 тыс. пожарно-спасательной техники ведомства.

    Подразделения ГСЧС дежурят в местах проведения массовых мероприятий по всей территории Украины. Кроме того, спасатели осуществляют усиленный мониторинг пожарной и техногенной безопасности для оперативного реагирования на разного рода чрезвычайные ситуации и события.

    Как сообщалось ранее, в ближайшие четыре дня, которые официально являются выходными в Украине, в большинстве областей будет солнечно и тепло, местами дожди, хотя на западе в субботу, 29 апреля, начнется похолодание, которое усилится в воскресенье.

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