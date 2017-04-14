Определены пороговые баллы ВНО для вступления в вузы

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) определил минимальное количество баллов по каждому из предметов, которое должен набрать выпускник, чтобы внешнее независимое оценивание (ВНО) считали зачисленным, сообщила пресс-служба УЦОКО.

"Рабочая группа Украинского центра по вопросам установления порога "сдал/не сдал" и определение результатов участников пробного ВНО установила пороговый балл по каждому предмету", — говориться в сообщении.

История Украины — 26

Математика — 12

Биология — 28

География —29

Химия — 20

Физика — 15

Иностранные языки — 16

Русский язык — 29.

Стоит отметить, при установлении порога "сдал/не сдал" учитывают количество заданий в тестах и количество участников, которые сдавали пробное ВНО.

Ранее сообщалось, что в Украине в субботу, 1 апреля, состоялось пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе.