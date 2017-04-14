Определены пороговые баллы ВНО для вступления в вузы

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) определил минимальное количество баллов по каждому из предметов, которое должен набрать выпускник, чтобы внешнее независимое оценивание (ВНО) считали зачисленным, сообщила пресс-служба УЦОКО.
"Рабочая группа Украинского центра по вопросам установления порога "сдал/не сдал" и определение результатов участников пробного ВНО установила пороговый балл по каждому предмету", — говориться в сообщении.
История Украины — 26
Математика — 12
Биология — 28
География —29
Химия — 20
Физика — 15
Иностранные языки — 16
Русский язык — 29.
Стоит отметить, при установлении порога "сдал/не сдал" учитывают количество заданий в тестах и количество участников, которые сдавали пробное ВНО.
Ранее сообщалось, что в Украине в субботу, 1 апреля, состоялось пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе.