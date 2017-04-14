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    Общество

    Определены пороговые баллы ВНО для вступления в вузы

    100
    По информации пресс-службы УЦОКО, рабочая группа Украинского центра по вопросам установления порога "сдал/не сдал" и определение результатов участников пробного ВНО установила пороговый балл по каждому предмету.
    Внешнее независимое тестирование. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) определил минимальное количество баллов по каждому из предметов, которое должен набрать выпускник, чтобы внешнее независимое оценивание (ВНО) считали зачисленным, сообщила пресс-служба УЦОКО.

    Ученики в школе. Архивное фото
    УНИАН
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    "Рабочая группа Украинского центра по вопросам установления порога "сдал/не сдал" и определение результатов участников пробного ВНО установила пороговый балл по каждому предмету", — говориться в сообщении.

    История Украины — 26

    Математика — 12

    Биология — 28

    География —29

    Химия — 20

    Физика — 15

    Иностранные языки — 16

    Русский язык — 29.

    Стоит отметить, при установлении порога "сдал/не сдал" учитывают количество заданий в тестах и количество участников, которые сдавали пробное ВНО.

    Ранее сообщалось, что в Украине в субботу, 1 апреля, состоялось пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе.

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