Строительство "Охматдета": больница стала позором украинской медицины - эксперт

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КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения повторно объявило открытый отбор на должность руководителя детской специализированной больницы "Охматдет". Кандидаты могут подать документы до 27 апреля. Первый конкурс на эту должность уже был организован в конце января. Позже в правительстве заявили, что комиссия не смогла определить победителя, поскольку ни один кандидат не готов системно подойти к решению проблем и к устойчивому развитию главной детской больницы страны.

Почему главврача "Охматдет" не удалось назначить с первого раза, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил президент международного благотворительного фонда "Здоровье украинского народа" Сергей Сошинский.

"Проблемы заключаются в самом подходе к выбору руководителя такой сверхмощной национальной детской больницы, которая, к сожалению, в Украине строится уже на протяжении последних шести лет. Эта больница стала позором украинской медицины. Я только что подсчитал, что уже шесть министров прошли через Министерство здравоохранения, а клиника до сих пор не построена, и еще неизвестно, будет ли построена. И наибольшая проблема заключается в том, что у наших властей нет видения, как эта клиника должна развиваться", — отметил Сошинский.

Напомним, в конце июля прошлого года Печерский районный суд Киева арестовал двух из трех бывших директоров подчиненного Министерству здравоохранения госпредприятия "Укрмедпроектбуд" и ООО "Укрпрофмед" по делу о хищении в 2012-2014 годах более 9 миллионов государственных средств на строительстве детской больницы "Охматдет".