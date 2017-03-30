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    Матери, заморившей сына голодом в Киеве, грозит пожизненное

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    Согласно данным расследования, Владислава Трохимчук (Подчапко) 11 дней не наведывалась к детям, которых оставила в закрытой квартире. Она полностью осознавала последствия своих действий и имела возможность предупредить наступление тяжких последствий.
    Киевская квартира, где умер годовалый ребенок, которого 20-летняя мать бросила без присмотра
    ГУ НП в Киеве

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. 21-летнюю Владиславу Трохимчук (Подчапко), которая в декабре прошлого года закрыла двух маленьких детей в квартире, в результате чего годовалый мальчик умер от голода, могут посадить пожизненно, сообщает прокуратура Киева.

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    Прокуратура завершила досудебное расследование в отношении Подчапко.

    "Как установило следствие, женщина 11 дней (ранее правоохранители говорили о 9 дней — ред.) не наведывалась к детям, которых оставила в закрытой квартире. При этом она полностью осознавала последствия своих действий и имела возможность предупредить наступление тяжких последствий. Вместе с тем умышленно и целенаправленно этого не сделала, что и привело к смерти одного ребенка ", — сообщает прокуратура.

    По результатам расследования действия злоумышленницы квалифицировано как умышленное убийство малолетнего ребенка (п.2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Материалы уголовного производства открыли для ознакомления подозреваемой и ее защитникам. После этого обвинительный акт направят в суд для рассмотрения по существу.

    "Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение", — резюмировали в ведомстве.

    Напомним, в начале декабря  2016 года молодая женщина в Киеве отставила двоих маленьких детей в квартире без присмотра на девять дней, в результате чего годовалый мальчик умер, двухлетняя девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована.

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