Матери, заморившей сына голодом в Киеве, грозит пожизненное

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. 21-летнюю Владиславу Трохимчук (Подчапко), которая в декабре прошлого года закрыла двух маленьких детей в квартире, в результате чего годовалый мальчик умер от голода, могут посадить пожизненно, сообщает прокуратура Киева.

Прокуратура завершила досудебное расследование в отношении Подчапко.

"Как установило следствие, женщина 11 дней (ранее правоохранители говорили о 9 дней — ред.) не наведывалась к детям, которых оставила в закрытой квартире. При этом она полностью осознавала последствия своих действий и имела возможность предупредить наступление тяжких последствий. Вместе с тем умышленно и целенаправленно этого не сделала, что и привело к смерти одного ребенка ", — сообщает прокуратура.

По результатам расследования действия злоумышленницы квалифицировано как умышленное убийство малолетнего ребенка (п.2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Материалы уголовного производства открыли для ознакомления подозреваемой и ее защитникам. После этого обвинительный акт направят в суд для рассмотрения по существу.

"Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение", — резюмировали в ведомстве.

Напомним, в начале декабря 2016 года молодая женщина в Киеве отставила двоих маленьких детей в квартире без присмотра на девять дней, в результате чего годовалый мальчик умер, двухлетняя девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована.