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    Общество

    Крым вернул Украине 12 осужденных - ФСИН

    (обновлено: )10610
    Семнадцатого марта Федеральная служба исполнения наказаний в плановом порядке передала правоохранительным органам Украины для дальнейшего отбывания наказания в государстве гражданства 12 осужденных граждан Украины.
    Тюрьма. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Россия передала в Украину 12 осужденных из пенитенциарных учреждений Крыма для дальнейшего отбывания наказания, сообщает в пятницу пресс-бюро ФСИН России.

    "Семнадцатого марта Федеральная служба исполнения наказаний в плановом порядке передала правоохранительным органам Украины для дальнейшего отбывания наказания в государстве гражданства 12 осужденных граждан Украины", — сообщили во ФСИН.

    Передача состоялась на контрольно-пропускном пункте "Нехотеевка — Гоптовка" Белгородской области, уточнили в ведомстве.

    Напомним, украинцам, подозреваемым в причастности к терактам в самопровозглашенной Луганской народной республике, может грозить пожизненное лишение свободы.

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