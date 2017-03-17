Крым вернул Украине 12 осужденных - ФСИН

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Россия передала в Украину 12 осужденных из пенитенциарных учреждений Крыма для дальнейшего отбывания наказания, сообщает в пятницу пресс-бюро ФСИН России.

"Семнадцатого марта Федеральная служба исполнения наказаний в плановом порядке передала правоохранительным органам Украины для дальнейшего отбывания наказания в государстве гражданства 12 осужденных граждан Украины", — сообщили во ФСИН.

Передача состоялась на контрольно-пропускном пункте "Нехотеевка — Гоптовка" Белгородской области, уточнили в ведомстве.

Напомним, украинцам, подозреваемым в причастности к терактам в самопровозглашенной Луганской народной республике, может грозить пожизненное лишение свободы.