Украинцам, задержанным в ЛНР, грозит пожизненное заключение

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Украинцам, подозреваемым в причастности к терактам в самопровозглашенной Луганской народной республике, может грозить пожизненное лишение свободы, заявил на пресс-конференции в Луганске генпрокурор ЛНР Заур Исмаилов.

"Преступления, которые инкриминируются в настоящий момент, если можно так назвать, этим людям предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного", — заявил Исмаилов.

Генпрокурор уточнил, что задержанные продолжают давать признательные показания, отметил профессиональную работу сотрудников МВД и МГБ республики в этом деле.

"Я как юрист внимательно изучил минские соглашения, и вы знаете, прошу прощения за некоторый сарказм, я не видел там таких понятий, как блокада, как совершение террористических актов, которые повлекли гибель людей. Хотелось бы отметить, что некоторые из этих людей наши близкие друзья и товарищи. И мы никогда этого не простим", — подчеркнул Исмаилов.

В феврале в Луганске был взорван внедорожник марки Toyota. При взрыве погиб начальник управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко. В ЛНР обвинили в теракте украинские спецслужбы.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.