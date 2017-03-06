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    Общество

    Судьи увольняются, потому что боятся оценивания - Бугай

    Тема:

    Судебная и конституционная реформы в Украине (504)

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    Президент Ассоциации юристов Украины Денис Бугай заявил, что Высшая квалификационная комиссия судей не может совершить набор уже на протяжении трех лет.
    Денис Бугай
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    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Сейчас в двухстах судах осталось работать менее 50% судей. Об этом сообщил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков.

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    По его словам, с июня до конца сентября 2016 из судебной системы по собственному желанию уволились 1600 человек, чего в истории Украины ранее не было никогда.

    А отдельные суды вообще прекратили свое функционирование из-за отсутствия судей.

    О причинах увольнения судей рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" адвокат, президент Ассоциации юристов Украины Денис Бугай.

    "Я не могу сказать, что профессия перестала быть престижной. Причин дефицита кадров судебной власти несколько. Во-первых, часть судей увольняется потому что прошел возраст, вторая часть увольняется, потому что они откровенно испугались оценивания, которое ждет каждого судью. И третье — это то, что Высшая квалификационная комиссия судей не могла совершить набор уже на протяжении трех лет", — сообщил эксперт.

    Ранее киевская полиция сообщила, что неизвестный прострелил окно в рабочем кабинете судьи Киевского окружного административного суда.

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