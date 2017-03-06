Судьи увольняются, потому что боятся оценивания - Бугай

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Сейчас в двухстах судах осталось работать менее 50% судей. Об этом сообщил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков.

По его словам, с июня до конца сентября 2016 из судебной системы по собственному желанию уволились 1600 человек, чего в истории Украины ранее не было никогда.

А отдельные суды вообще прекратили свое функционирование из-за отсутствия судей.

О причинах увольнения судей рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" адвокат, президент Ассоциации юристов Украины Денис Бугай.

"Я не могу сказать, что профессия перестала быть престижной. Причин дефицита кадров судебной власти несколько. Во-первых, часть судей увольняется потому что прошел возраст, вторая часть увольняется, потому что они откровенно испугались оценивания, которое ждет каждого судью. И третье — это то, что Высшая квалификационная комиссия судей не могла совершить набор уже на протяжении трех лет", — сообщил эксперт.

Ранее киевская полиция сообщила, что неизвестный прострелил окно в рабочем кабинете судьи Киевского окружного административного суда.