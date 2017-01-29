Суд отказал в аресте подозреваемого во взяточничестве киевского судьи - НАБУ

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Галицкий районный суд Львова отказал детективам Национального антикоррупционного бюро в удовлетворении ходатайства об аресте подозреваемого в получении 22 тысяч долларов взятки судьи Соломенского районного суда Киева Сергея Зинченко и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По мнению НАБУ, такое решение суда от 29 января является неприемлемым и противоречит духу судебной реформы.

НАБУ призывает компетентные органы и общественность дать надлежащую оценку такому решению суда, чтобы исключить повторение подобных случаев в будущем.

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении судье Соломенского районного суда Киева, задержанному при получении взятки в размере 22 тысяч долларов.