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    Общество

    Уровень недоверия к нынешнему президенту не превышает 50% - эксперт

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    Директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что уровень недоверия населения к президенту Петру Порошенко не критический.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Впервые, за время после Евромайдана, в Украине не осталось ни одного политика, уровень доверия к которому был бы выше уровня недоверия к нему. А количество украинцев, которые не верят никому из государственных мужей, постоянно растет. Такие выводы сделали эксперты издания "Новое время", проанализировав данные сразу нескольких свежих социологических опросов.

    Чиновники-реформаторы, ушедшие из власти в 2016 году. Инфографика
    РИА Новости Украина
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    Так, по данным опроса Центра Разумкова, почти 80% населения в принципе не доверяет партиям. Этот аналитический Центр совместно с фондом "Демократические инициативы" провел и другое исследование. У людей спросили: за кого бы они проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшие выходные. Исследование показало, что проходной барьер в 5% преодолели бы семь политических сил, однако ни одна бы из них не набрала бы больше 10%.

    Об уровне доверия к президенту рассказал директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Если говорить о недоверии к президентам, то мы увидели такую взаимозависимость, что если уровень недоверия к президенту больше 65%, то у нас, как правило, происходила смена президента, за исключением ситуации с Кучмой. У него тогда уровень недоверия был меньше критического уровня 50%. Сейчас, по последним нашим замерам, уровень недоверия к действующему президенту не превышает 50%, то есть у него еще есть люфт-фонд определенный критических пределов", — отметил эксперт.

    Ранее директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков заявил, что угрозы перевыборов в Верховную Раду нет до лета. 

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