Уровень недоверия к нынешнему президенту не превышает 50% - эксперт

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Впервые, за время после Евромайдана, в Украине не осталось ни одного политика, уровень доверия к которому был бы выше уровня недоверия к нему. А количество украинцев, которые не верят никому из государственных мужей, постоянно растет. Такие выводы сделали эксперты издания "Новое время", проанализировав данные сразу нескольких свежих социологических опросов.

Так, по данным опроса Центра Разумкова, почти 80% населения в принципе не доверяет партиям. Этот аналитический Центр совместно с фондом "Демократические инициативы" провел и другое исследование. У людей спросили: за кого бы они проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшие выходные. Исследование показало, что проходной барьер в 5% преодолели бы семь политических сил, однако ни одна бы из них не набрала бы больше 10%.

Об уровне доверия к президенту рассказал директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Если говорить о недоверии к президентам, то мы увидели такую взаимозависимость, что если уровень недоверия к президенту больше 65%, то у нас, как правило, происходила смена президента, за исключением ситуации с Кучмой. У него тогда уровень недоверия был меньше критического уровня 50%. Сейчас, по последним нашим замерам, уровень недоверия к действующему президенту не превышает 50%, то есть у него еще есть люфт-фонд определенный критических пределов", — отметил эксперт.

Ранее директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков заявил, что угрозы перевыборов в Верховную Раду нет до лета.