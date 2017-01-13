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Чиновники-реформаторы, ушедшие из власти в 2016 году

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В 2016 году изрядно поредели ряды №команды-реформаторов", львиную долю которых составили гости из Грузии. Больше о том, кто из чиновников-реформаторов ушел в 2016 году, смотрите инфографике РИА Новости Украина.
Чиновники-реформаторы, ушедшие из власти в 2016 году. Инфографика
РИА Новости Украина

В 2016 году ряд представителей т.н. команды реформаторов покинули свои должности.

Громче всего "хлопнули дверь" грузинские реформаторы. Уходя в отставку с поста главы Одесской ОГА, Михаил Саакашвили обвинил украинские власти в нежелании властей бороться с коррупцией. Он также обвинил лично президента Украины в покровительстве преступным "кланам" в регионе.

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Тихо, но с неприятным послевкусием ушла и глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, позже заявившая, что власть прикрывалась ею, как ширмой.

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