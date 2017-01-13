Чиновники-реформаторы, ушедшие из власти в 2016 году

В 2016 году ряд представителей т.н. команды реформаторов покинули свои должности.

Громче всего "хлопнули дверь" грузинские реформаторы. Уходя в отставку с поста главы Одесской ОГА, Михаил Саакашвили обвинил украинские власти в нежелании властей бороться с коррупцией. Он также обвинил лично президента Украины в покровительстве преступным "кланам" в регионе.

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Тихо, но с неприятным послевкусием ушла и глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, позже заявившая, что власть прикрывалась ею, как ширмой.