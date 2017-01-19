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    Угрозы перевыборов в Верховную Раду нет до лета - Разумков

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    Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире "ГС" спрогнозировал, какие политические силы не пройдут в новый созыв парламента в случае перевыборов.
    Дмитрий Разумков
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    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Проект Закона о спецконфискации снова не смог попасть даже в повестку дня Верховной Рады. За включение данного вопроса проголосовали лишь 164 депутата при необходимых 226. Ранее премьер-министр Владимир Гройсман призвал нардепов принять закон о гражданской спецконфискации в первые рабочие дни января.

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    Будет ли способствовать принятию законов нависшая над парламентом угроза перевыборов, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

    "Думаю, что нет, потому что как таковой угрозы перевыборов сегодня — ее нет как минимум до лета. Мы, конечно, исключаем момент каких-то серьезных социально-экономических революционных потрясений, которые теоретически могут возникнуть в нашем государстве, но, в принципе, проводить выборы сейчас — не совсем логично, а с точки зрения самосохранения для Блока Петра Порошенко и "Народного фронта" — это вообще нонсенс, потому что "Народный фронт" не проходит в случае перевыборов, в новый созыв парламента", — отметил эксперт.

    Ранее политтехнолог Дмитрий Раимов заявил, что регистрация людей без определенного места жительства поможет увеличить количество избирателей на предстоящих выборах. 

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