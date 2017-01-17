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    Общество

    Суд повторно арестовал имущество торгово-офисного центра "Гулливер" в Киеве

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    Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, в рамках производства по факту хищения средств "Банк Михайловский" и доведения его до неплатежеспособности судом наложен арест на торгово-офисный комплекс "Гулливер".
    ТРЦ Гулливер
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Суд повторно наложил запрет на отчуждение недвижимого имущества торгово-офисного комплекса "Гулливер" в центре Киева, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

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    "По ходатайству столичной прокуратуры в рамках производства по факту хищения средств ПАО "Банк Михайловский" и доведения его до неплатежеспособности судом наложен арест на торгово-офисный комплекс, расположенный на площади Спортивной в Киеве", — написала Сарган во вторник в Facebook.

    По ее словам, данные об аресте внесены в госреестр вещных прав на недвижимое имущество.

    В ноябре 2016 года Шевченковский районный суд Киева арестовал имущество комплекса в рамках уголовного производства о хищении и доведении до неплатежеспособности банка "Михайловский". По версии Генпрокуратуры, нынешний собственник "Гулливера" связан с обанкротившимся весной прошлого года банком "Михайловский". При этом собственник "Гулливера" эту связь отрицает. На прошлой неделе Апелляционный суд Киева по жалобе владельца "Гулливера" признал незаконным и отменил арест имущества комплекса.

    Комплекс "Гулливер" был открыт в 2013 году, он является одним из самых высоких зданий Киева, высота главной башни составляет 33 этажа.

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