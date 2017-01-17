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    Правозащитники объединились в коалицию для борьбы с пытками в Украине

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    По словам директора Харьковской правозащитной группы Евгения Захарова, участники коалиции намерены осуществлять визиты в исправительные учреждения страны и проводить мониторинг на предмет пыток.
    Евгений Захаров (слева) и Джованни Кесслер. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Двенадцать общественных правозащитных организаций из Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Львова, Кропивницкого, Луцка, Херсона и Черткова создали коалицию по противодействию пыткам, сообщил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

    Ополченцы. Архивное фото
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    "Мы решили создать эту коалицию сегодня, потому что у нас есть много новых вызовов, прежде всего связанных с конфликтом на востоке, где пытки, к сожалению, применяют очень широко", — сказал Захаров на пресс-конференции.

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    По его словам, участники коалиции намерены осуществлять визиты в исправительные учреждения страны и проводить мониторинг на предмет пыток.

    Захаров также отметил, что в Украине проблема применения пыток со стороны правоохранительных органов всегда стояла остро, однако власти не предпринимают шагов по противодействию этому.

    Ранее украинские правозащитники заявили, что добычу янтаря "крышуют" областные прокуратура и СБУ. 

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