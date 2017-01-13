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Электроснабжение Дебальцево восстановлено после обстрела

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Как сообщили в городской администрации, электроснабжение 500 домов было нарушено в результате обстрела, на данный момент ситуация стабилизирована.
Ситуация в Дебальцево. Архивное фото
twitter.com/BylByleva

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Энергетики восстановили электроснабжение 500 домов частного сектора Дебальцево в Донбассе, которые были обесточены в результате ночного обстрела города, сообщили РИА Новости в пятницу в городской администрации.

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Ранее в администрации Дебальцево РИА Новости сообщили, что ночью город подвергся обстрелу, были повреждены линии электропередачи, без света остались около 500 домов в микрорайоне Черемушки.

"Электроснабжение восстановлено, дома со светом", — сказали в администрации города.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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