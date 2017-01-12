Издание "Страна" заявляет о подготовке властями провокаций

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Редакция интернет-издания "Страна" заявляет о подготовке со стороны силовых структур провокаций. Об этом говорится в заявлении издания, опубликованного на его сайте.

Как отмечается, в последние дни из разных источников в силовых структурах Украины журналистам "Страны" поступают сведения о провокациях, которые готовятся против издания.

"В частности, есть информация о том, что СБУ в ближайшее время намерена устроить маски-шоу в редакции "Страны". Кроме того, по поступившим данным, в СБУ ударными темпами фабрикуют уголовные дела с целью арестовать руководителей интернет-газеты "Страна". По этим делам уже допрошены десятки людей, из которых, на многочасовых допросах, пытаются вытянуть показания против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы", — сказано в сообщении.

Редакция "Страны" рассматривает данные действия как попытку парализовать работу издания с целью "предотвратить появление новых резонансных материалов о коррупции в высших эшелонах власти".

"За последний год "Страна" публиковала множество резонансных статей, которые вызывали недовольство у руководства государства. В частности, речь идет о репортаже с Липецкой фабрики "Рошен", о расследовании по платным блогерам, работающих в соцсетях в пользу власти, о цикле публикаций по коррупционным разоблачениям нардепа Александра Онищенко, о статьях про системное давление властей на украинские СМИ", — сказано в заявлении.

Как отмечается, журналисты издания ранее сталкивались с повышенным вниманием спецслужб. "В частности, представители СБУ проводили досмотр вещей в аэропорту "Борисполь" у заместителя главного редактора "Страны" Светланы Крюковой в поисках некоего компромата на руководство Украины", — добавили в редакции.

Редакция "Страны" требует от президента Украины Петра Порошенко и главы СБУ Василия Грицака "прекратить провокации" против "Страны" и призывает власти "строить отношения со СМИ на основе цивилизованного диалога".

Главный редактор интернет-газеты "Страна" Игорь Гужва заявляет, что издание готово работать в любой ситуации, вне зависимости от степени давления.

"Все попытки запугать редакцию и меня лично наспех сфабрикованными уголовными делами бессмысленны, — говорит Игорь Гужва. – Мы не прекратим свою работу и не изменим нашу позицию независимого и объективного СМИ. Кроме очередного международного позора и дискредитации Украины, планируемые маски-шоу и аресты ничего властям не дадут".

Напомним, ранее заместитель главного редактора издания "Страна" Светлана Крюкова заявила, что за ней следят сотрудники Службы безопасности Украины.