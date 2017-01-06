Офицеры запаса, окончившие вузы, не могут нести службу на передовой - эксперт

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В Украине в этом году будут призывать на военную службу офицеров запаса, которые окончили военные кафедры высших учебных заведений и ранее не служили. Об этом заявил замначальника главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Марк Андрусяк. По его словам, офицеры запаса будут нести службу, в частности, и в зоне АТО, однако после соответствующей подготовки. Андрусяк подчеркнул, что такой призыв планируют проводить ежеквартально, первый набор начнется уже в феврале.

В эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт, полковник запаса Сергей Ковтун прокомментировал нововведение.

"Хотел бы подчеркнуть, что, как правило, офицеры запаса, окончившие вузы, имеют технические специальности, пригодные для армии, а это не совсем то, что, в первую очередь, необходимо на первой линии обороны или, как сейчас принято говорить, на передке. Командир мотострелкового взвода, командир танкового взвода не готовятся в гражданских высших учебных заведениях. Это обслуживающий персонал – технари различные, управленцы и т.д.", — отметил эксперт.

Ранее Министерство обороны Украины заявило, что граждане призывного возраста обязаны явиться в военкоматы в 10-дневный срок с начала призывной кампании даже при отсутствии повестки.