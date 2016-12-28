Украинцы смогут находиться в Коста-Рике без виз до 90 дней

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Коста-Рика отменила визы для граждан Украины на путешествия до 90 дней, сообщил в среду департамент консульской службы украинского министерства иностранных дел.

Ранее украинцам нужно было получать визы в Коста-Рику.

"Правительством Коста-Рики с декабря 2016 года введен безвизовый режим для граждан Украины, предъявителей любых типов паспортов на поездки до 90 дней. Необходимым требованием въезда в страну является наличие паспортного документа, срок действия которого должен быть не менее 90 дней на момент предполагаемого выезда из Коста-Рики", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Как сообщил департамент, при выезде с территории государства должен быть уплачен сбор в размере 29 долларов независимо от типа паспортного документа.

Напомним, ранее, в ходе встречи со студентами НТУУ "Киевский политехнический институт" Владимир Гройсман заявил, что безвизовый режим с ЕС будет внедрен в 2017 году, но точную дату не назвал.