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    Москвич зарубил отца мечом

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    По данным московских следователей, 32-летний мужчина признал вину в полном объеме и пояснил, что в момент совершения преступления находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
    Полицейский на улице Москвы. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Мужчину в Москве обвинили в убийстве отца декоративным мечом на юго-западе Москвы во время распития спиртного, фигурант признал свою вину, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

    Украинский военный
    Национальная гвардия Украины/Facebook
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    "По версии следствия, в квартире жилого дома, расположенного по Севастопольскому проспекту, во время распития спиртных напитков мужчина нанес более 20 ударов декоративным металлическим мечом своему отцу. От полученных ранений 66-летний потерпевший скончался на месте", — сказала собеседница.

    По ее словам 32-летнему жителю Москва предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).

    Во время допроса фигурант признал вину в полном объеме и пояснил, что в момент совершения преступления находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

    Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

    В 2013 году геймер в РФ зарубил мать, чтобы почувствовать себя убийцей из игры.

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