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    Под Харьковом мужчина зарубил отчима

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    Криминал поглотил Украину: убийство депутата от БПП (217)

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    По информации полиции, в селе Николаевка произошла ссора между двумя родственниками, во время которой пасынок схватил топор и нанес 44-летнему пострадавшему смертельный удар.
    Под Харьковом мужчина зарубил отчима
    Нацполиция Харьковской области

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали 31-летнего жителя Лозовского района Харьковской области по подозрению в убийстве отчима, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

    Убийство депутата Сергея Самарского
    facebook.com/Татьяна Погукай
    Появились фото с места убийства депутата от БПП в Донбассе

    В полиции обратился местный фельдшер, который констатировал смерть мужчины от удара топором по голове.

    Следователи полиции установили, что в селе Николаевка произошла ссора между двумя родственниками, во время которой пасынок схватил топор и нанес 44-летнему пострадавшему смертельный удар. Сейчас подозреваемый задержан, за умышленное убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    В пятницу глава подконтрольной Киеву Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз сообщил, что глава фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в Северодонецком городском совете Сергей Самарский был убит накануне вечером. Рассматривается несколько версий, в том числе в качестве главной — убийство на почве политической деятельности. Также рассматривается версия разбойного нападения и убийство, связанное с бизнес-интересами.

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