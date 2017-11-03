Под Харьковом мужчина зарубил отчима

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали 31-летнего жителя Лозовского района Харьковской области по подозрению в убийстве отчима, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В полиции обратился местный фельдшер, который констатировал смерть мужчины от удара топором по голове.

Следователи полиции установили, что в селе Николаевка произошла ссора между двумя родственниками, во время которой пасынок схватил топор и нанес 44-летнему пострадавшему смертельный удар. Сейчас подозреваемый задержан, за умышленное убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В пятницу глава подконтрольной Киеву Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз сообщил, что глава фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в Северодонецком городском совете Сергей Самарский был убит накануне вечером. Рассматривается несколько версий, в том числе в качестве главной — убийство на почве политической деятельности. Также рассматривается версия разбойного нападения и убийство, связанное с бизнес-интересами.