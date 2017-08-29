Полиция РФ нашла тайники с 6 тоннами лососевой икры на $462 тыс

УНИАН Зачистка под Порошенко и реанимация "Минска". Погребинский об осени-2017 Сотрудники полиции совместно с отделом Росгвардии в Магаданской области обнаружили тайники с шестью тоннами лососевой икры на сумму более 27 миллионов рублей (около $462 тыс), сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В отдаленной труднодоступной части лесного массива Ольского городского округа обнаружены два оборудованных тайника, в которых хранилось около шести тонн икры лососевых видов рыб. По предварительным данным, причиненный ущерб составляет более 27 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются владельцы тайников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее руководитель отдела тестирований Центра экспертиз ТЕСТ Нина Кильдий заявила, что почти вся красная икра, представленная на полках магазинов, изготовляется в Украине из замороженного сырья.