Полиция РФ нашла тайники с 6 тоннами лососевой икры на $462 тыс

"В отдаленной труднодоступной части лесного массива Ольского городского округа обнаружены два оборудованных тайника, в которых хранилось около шести тонн икры лососевых видов рыб. По предварительным данным, причиненный ущерб составляет более 27 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются владельцы тайников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, ранее руководитель отдела тестирований Центра экспертиз ТЕСТ Нина Кильдий заявила, что почти вся красная икра, представленная на полках магазинов, изготовляется в Украине из замороженного сырья.