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    Россия

    На дом российской журналистки Латыниной совершено нападение

    (обновлено: )4110
    В полицию поступила информация о том, что неизвестные лица облили домовладение в поселке Переделкино на территории новой Москвы жидкостью с резким запахом.
    Юлия Латынина
    Фото со страницы Юлии Латыниной в Facebook

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Полиция проводит проверку после того, как неизвестный облил дом в Переделкино дурнопахнущей жидкостью, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве. Имя владельца дома официально не сообщается, однако источник в столичной полиции рассказал агентству, что речь идёт о журналистке "Новой газеты" Юлии Латыниной.

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    "В полицию поступила информация о том, что неизвестные лица облили домовладение в поселке Переделкино на территории новой Москвы жидкостью с резким запахом. На место происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств произошедшего", — сказал собеседник агентства.

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    Полиция установила, что разлитая жидкость опасности для здоровья не представляет.

    "В настоящее время продолжается проверка в порядке статьи 144 – 145 УПК РФ", — добавили в главке.

    Это уже не первое подобное нападение на журналистку. В августе прошлого года полиция проверяла факт нападения неизвестных на Латынину. Тогда сообщалось, что в сети "появилось сообщение о том, что в отношении представителя СМИ совершены противоправные действия". В Союз журналистов России тогда заявляли, что нападение было связано с профессиональной деятельностью Латыниной.

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