В России заявили, что прочно удерживают 17% мирового рынка оружия

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Доля России в мировом экспорте вооружений последние пять лет держится на уровне 17%, сообщил в понедельник генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Благодаря нашим общим усилиям, в настоящее время Россия занимает второе место на мировом оружейном рынке (после США). За последние пять лет экспорт по линии компании ("Рособоронэкспорт") составил 15% мирового экспорта продукции военного назначения, а общая доля России – около 17%", — сказал Михеев, слова которого цитирует пресс-служба компании.

По его словам, в первом полугодии 2017 года "Рособоронэкспорту" удалось увеличить портфель заказов с 42 до более чем 45 миллиардов долларов.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявлял, что Россия категорически против поставок ы Украину любого вида оружия, что летального, что оборонительного, поскольку граница между этими видами оружия размыта.