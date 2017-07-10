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    Россия

    В России заявили, что прочно удерживают 17% мирового рынка оружия

    (обновлено: )6020
    Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что Россия занимает второе место на мировом оружейном рынке после США.
    Стенд ОАО Рособоронэкспорт
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Доля России в мировом экспорте вооружений последние пять лет держится на уровне 17%, сообщил в понедельник генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

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    "Благодаря нашим общим усилиям, в настоящее время Россия занимает второе место на мировом оружейном рынке (после США). За последние пять лет экспорт по линии компании ("Рособоронэкспорт") составил 15% мирового экспорта продукции военного назначения, а общая доля России – около 17%", — сказал Михеев, слова которого цитирует пресс-служба компании.

    По его словам, в первом полугодии 2017 года "Рособоронэкспорту" удалось увеличить портфель заказов с 42 до более чем 45 миллиардов долларов.

    Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявлял, что Россия категорически против поставок ы Украину любого вида оружия, что летального, что оборонительного, поскольку граница между этими видами оружия размыта.

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