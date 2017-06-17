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    Россия ни при каких обстоятельствах не выдаст Сноудена США - Путин

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    Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США (328)

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    Владимир Путин подчеркнул, что в России бывший сотрудник американских спецслужб законы не нарушал, отметив, что между РФ и США на данный момент отсутствует соглашение об экстрадиции.
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    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Россия "ни при каких обстоятельствах" не выдаст США экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну президент РФ Владимир Путин.

    Переговоры президента РФ В. Путина с федеральным канцлером ФРГ А. Меркель
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вторая часть интервью Путина Стоуну: ответ НАТО, Сноуден, Украина

    Книга-транскрипт интервью Путина Стоуну вышла в США в пятницу. Слова Путина даются в обратном переводе с английского.

    "Нет, ни при каких обстоятельствах, потому что он не преступник", — сказал российский лидер, отвечая на вопрос о возможной экстрадиции Сноудена. Он также подчеркнул, что в России бывший сотрудник спецслужб законы не нарушал, отметив, что между РФ и США на данный момент отсутствует соглашение об экстрадиции.

    Путин также отверг утверждение Стоуна о том, что Сноуден был "пешкой" в политических играх России и США. "Я считаю, что вы ошибаетесь. Он был бы пешкой, если бы он был предателем. А он не предатель… Он личность, и у него есть собственная позиция, и он борется за эту позицию", — отметил президент.

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    Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

    Россия тогда предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года Сноудену был продлен вид на жительство до 2020 года.

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