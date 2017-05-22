В Москве установят скульптуры Горбачева и Рейгана

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. В Москве в рамках 37-го ежегодного Форума Россия-США, который пройдет в Москве 3 июля, будет установлена скульптурная композиция "Рейган — Горбачев" в честь генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана, сообщили РИА Новости организаторы форума.

"Скульптура будет установлена в сквере, прилегающем к музею Бурганова, Сивцев Вражек 11. Там уже стоят две скульптуры с американской тематикой: "Линкольн с Александром II" и "Встреча на Эльбе". Автор этих и (работы) "Рейган – Горбачев" — Александр Бурганов", — сообщили РИА Новости организаторы форума.

В пресс-службе также уточнили, что в настоящий момент скульптура "практически готова" и сейчас находится в "окончательной доработке".

Ранее сообщалось, что памятник генералу Николаю Ватутину, расположенный в Мариинском парке неподалеку от здания Верховной Рады, облили красной краской.