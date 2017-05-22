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    Россия

    В Москве установят скульптуры Горбачева и Рейгана

    (обновлено: )4802
    Организаторы ежегодного Форума Россия-США, который пройдет в Москве 3 июля, сообщили, что скульптуру установят в сквере, прилегающем к музею Бурганова, где уже стоят две скульптуры с американской тематикой.
    Михаил Горбачев, Рональд Рейган
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. В Москве в рамках 37-го ежегодного Форума Россия-США, который пройдет в Москве 3 июля, будет установлена скульптурная композиция "Рейган — Горбачев" в честь генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана, сообщили РИА Новости организаторы форума.

    "Скульптура будет установлена в сквере, прилегающем к музею Бурганова, Сивцев Вражек 11. Там уже стоят две скульптуры с американской тематикой: "Линкольн с Александром II" и "Встреча на Эльбе". Автор этих и (работы) "Рейган – Горбачев" —  Александр Бурганов", — сообщили РИА Новости организаторы форума.

    В пресс-службе также уточнили, что в настоящий момент скульптура "практически готова" и сейчас находится в "окончательной доработке".

    Ранее сообщалось, что памятник генералу Николаю Ватутину, расположенный в Мариинском парке неподалеку от здания Верховной Рады, облили красной краской.

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