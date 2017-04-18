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    В Екатеринбурге загорелась больница, эвакуированы 100 человек

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    В результате инцидента двое электриков получили ожоги третьей степени. До прибытия пожарных из здания больницы были эвакуированы 100 человек. Проводится проверка.
    Табличка у входа в Свердловскую областную клиническую больницу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 апр – РИА Новости Украина. В российском Екатеринбурге загорелась областная больница, из здания эвакуированы 100 человек, есть пострадавшие, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

    По данным ведомства, пожар случился утром 18 апреля в подвале седьмого корпуса Областной клинической больницы №1, расположенной на улице Волгоградской.

    "В результате пожара поврежден электрощит в подвальном помещении. Предварительная площадь пожара 10 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений сотрудниками больницы эвакуированы 100 человек. На месте находятся 18 единиц пожарно-спасательной техники, 54 человека личного состава. Сотрудники МЧС из подвального помещения с помощью маски "Самоспасатель" эвакуировали двух человек. Есть пострадавшие. Пожар локализован в 09.24 (по местному времени (8.24 по Киеву))", — информирует МЧС.

    ura.ru
    На месте пожара в больнице в Екатеринбурге

    Представитель свердловского ГУ МВД Нина Пелевина добавила, что утром в полицию от МЧС поступило сообщение о задымлении в подвале поликлиники ОКБ № 1, на место выехали наряды МВД для обеспечения безопасности. По ее словам, известно о двух пострадавших.

    Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова отметила, что пострадали два электрика, получившие ожоги третьей степени. Мужчин госпитализировали. По факту инцидента начата проверка.

    Ранее сообщалось о пожаре в одной из школ Ровенской области.

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