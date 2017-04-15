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    Россия

    Ходорковский покинул должность главы "Открытой России"

    (обновлено: )12610
    О решении Ходорковского стало известно во время конференции в Таллине. Согласно информации директора "Открытой России" Тимура Валеева, Михаил Ходорковский сохранит за собой статус основателя движения.
    Михаил Ходорковский. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В субботу, 15 апреля, Михаил Ходорковский покинул должность председателя движения "Открытая Россия". Об этом сообщается на сайте организации в Facebook.

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    О решении Ходорковского стало известно во время конференции в Таллине.

    По словам директора "Открытой России" Тимура Валеева, Ходорковский сохранит за собой статус основателя движения.

    Ранее сообщалось, что внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко создала партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Первый съезд политсилы состоялся в отеле "Казацкий" в центре Киева. Савченко избрали главой партии.

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