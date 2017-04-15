Ходорковский покинул должность главы "Открытой России"

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В субботу, 15 апреля, Михаил Ходорковский покинул должность председателя движения "Открытая Россия". Об этом сообщается на сайте организации в Facebook.

О решении Ходорковского стало известно во время конференции в Таллине.

По словам директора "Открытой России" Тимура Валеева, Ходорковский сохранит за собой статус основателя движения.

Ранее сообщалось, что внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко создала партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Первый съезд политсилы состоялся в отеле "Казацкий" в центре Киева. Савченко избрали главой партии.