В РФ назвали блефом заявления США о доказательствах по химатакам

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. США блефуют, заявляя об имеющихся выводах о причастности властей Сирии к химическим атакам против мирных жителей в сирийском Идлибе. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

"У Хейли нет никаких данных о применении Дамаском химоружия. Если бы они были, США предоставили бы их. Это явный блеф, как и в случае с Ираком", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что администрация США сделала вывод о причастности властей Сирии к химическим атакам против мирных жителей на основе секретных данных.

Кроме того, по ее словам, администрация США рассчитывает получить от России ответы на вопросы о наличии в Сирии химического оружия.