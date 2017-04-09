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    В РФ назвали блефом заявления США о доказательствах по химатакам

    Тема:

    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (187)

    (обновлено: )35
    Как заявил российский сенатор Алексей Пушков, у постоянного представителя США при ООН Никки Хейли нет никаких данных о применении Дамаском химического оружия.
    Алексей Пушков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. США блефуют, заявляя об имеющихся выводах о причастности властей Сирии к химическим атакам против мирных жителей в сирийском Идлибе. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    Ракетный удар США по Сирии
    Скриншот
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    "У Хейли нет никаких данных о применении Дамаском химоружия. Если бы они были, США предоставили бы их. Это явный блеф, как и в случае с Ираком", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

    Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что администрация США сделала вывод о причастности властей Сирии к химическим атакам против мирных жителей на основе секретных данных.

    Кроме того, по ее словам, администрация США рассчитывает получить от России ответы на вопросы о наличии в Сирии химического оружия.

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