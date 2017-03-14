В РФ стартовал набор в отряд космонавтов для полетов к Луне

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Новый набор в отряд космонавтов стартует в России во вторник, до конца года будут отобраны шесть-восемь человек, которые в будущем будут задействованы в полетах на Луну сообщил журналистам первый заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Александр Иванов.

"Набор космонавтов будет проходить начиная с сегодняшнего дня, 14 марта, будет проводиться до конца года. В конце декабря будут подведены итоги. Количество, которое мы предполагаем набрать, будет составлять шесть-восемь кандидатов", — сказал он на пресс-конференции.

В пресс-службе "Роскосмоса", в свою очередь, отметили, что новые космонавты станут первыми пилотами нового российского космического корабля "Федерация", будут работать по программе Международной космической станции, а также станут первыми россиянами, которые полетят к Луне.

"Конкурсантам предстоит пройти несколько этапов. Отбор на соответствие требованиям по образованию и профессиональной пригодности предусматривает наличие у претендентов в кандидаты в космонавты совокупности знаний, необходимых для успешного прохождения программ профессиональной подготовки космонавтов", — подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что успешное прохождение комплекса мероприятий, позволяющих оценить психологические качества претендентов – необходимое условие для победы в конкурсе. Также кандидаты обязаны будут пройти тестирование на соответствие требованиям по физической подготовленности.