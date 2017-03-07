"Роскосмос" анонсирует отказ от ракет с украинской системой управления

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. "Роскосмос" с 2020 года начнет переводить запуски космонавтов на МКС с ракет-носителей "Союз-ФГ", использующих украинскую аналоговую систему управления, на модифицированные ракеты "Союз-2.1а", оснащенные российской цифровой системой управления, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе госкорпорации.

Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на источник о том, что "Роскосмос" якобы с 2019 года откажется от ракет-носителей с украинской системой управления при запуске пилотируемых кораблей на МКС.

"Госкорпорация "Роскосмос" при осуществлении пилотируемых запусков с 2020 года будет осуществлять плановый переход на ракеты-носители типа "Союз-2.1а" вместо ракет-носителей "Союз-ФГ", — сказали в пресс-службе.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" была разработана на базе ракеты "Союз-У", эксплуатировавшейся с 1973 по 2017 годы, в ее двигателях применены усовершенствованные форсуночные головки (отсюда и ее название — ФГ). Система управления ракеты производилась украинским предприятием "Объединение Коммунар".

Российская ракета-носитель "Союз-2.1а" — трехступенчатая ракета среднего класса, также являющаяся модифицированным вариантом (этап модернизации — 1а) ракеты-носителя "Союз-У". Центральным направлением модернизации ракеты стало создание принципиально иной цифровой системы управления, которая разработана на основе современных принципов управления и новой отечественной элементной базы. Система была создана в екатеринбургском НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова. В качестве главного звена системы управления РН "Союз-2.1а" используется быстродействующая бортовая цифровая вычислительная машина с большим объемом оперативной памяти.

Кроме новой цифровой системы управления, обеспечивающей высокоточное выведение полезных нагрузок, на РН "Союз-2.1а" были установлены двигатели с усовершенствованными форсуночными головками на первой и второй ступенях, внедрена новая система телеизмерений. В результате масса выводимого полезного груза РН "Союз-2.1а" на низкую орбиту высотой 200 километров по сравнению с ракетой-носителем "Союз" увеличилась на 250-300 килограммов.

Ранее NASA подтвердило интерес к планируемому госкорпорацией "Роскосмос" полету автоматической станции на Венеру и уже проработало несколько сценариев полета с российскими учеными.