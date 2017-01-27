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    Россия

    В РФ присматриваются к опыту Китая по регулированию интернета

    (обновлено: )61
    Советник президента РФ Герман Клименко в ходе лекции заявил, что единственная возможность обеспечить информационную безопасность - это ограничение интернета, как в Китае.
    Советник президента РФ Герман Клименко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Советник президента РФ Герман Клименко не предлагал использовать в России китайскую модель регулирования интернета, а лишь рассказал на лекции про зарубежный опыт в этой сфере.

    "В рамках курса "Армия и общество" я читал лекцию по поводу того, как регулируется интернет в мире. Была большая лекция и вот кусочек, который был связан с регуляторикой… Китайский опыт очень любопытный, но есть разные варианты, это не только китайская история. Почему из этого получилось, что я призываю закрывать, не очень понятно", — сказал сам Клименко в комментарии РИА Новости.

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    Отвечая на вопрос, предлагал ли он использовать в России китайский опыт регулирования интернета, Клименко сказал: "Нет, конечно".

    Ранее в ходе лекции он заявил, что единственная возможность обеспечить информационную безопасность — это ограничение интернета, как в Китае.

    В Институте развития интернета (ИРИ), председателем совета которого является Клименко, также заявили, что он не предлагал ограничить интернет в России.

    "Сегодня в рамках лекции об информационной безопасности в России курса "Армия и общество", которая проходила в Военной академии Генштаба ВС РФ, Герман Клименко приводил примеры того, как в разных странах мира противостоят информационным угрозам. Одним из таких примеров был Китай. Речи о том, что нужно следовать его примеру, не шло. Скорее, здесь имеет место классическое выдергивание из контекста. Клименко, напротив, один из тех, кто всегда активно защищает и поддерживает интернет-отрасль. О том, чтобы закрыть интернет или его ограничить в России, он, конечно же, никогда не говорил", — сказали в пресс-службе ИРИ.

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