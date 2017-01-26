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    В центре Москвы произошла массовая драка

    (обновлено: )68
    Источник в правоохранительных органах сообщает, что в драке участвовали только шесть человек, однако, по неофициальным данным, конфликт произошел между двумя пьяными компаниями, которые "не поделили бутылку спиртного".
    Полицейский на улице Москвы. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 янв – РИА Новости Украина. Драка произошла в центре Москвы на Страстном бульваре, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

    Полицейские оцепили Хованское кладбище в Москве, где произошла массовая драка. Видео
    РИА Новости
    Полицейские оцепили Хованское кладбище в Москве, где произошла массовая драка

    Источник в правоохранительных органах сообщил, что участниками инцидента были только те шесть человек, которые впоследствии попали в больницы с травмами.

    "Драку сложно назвать массовой, в ней участвовало всего шесть человек, они же были доставлены в больницу с легкими травмами", — сказал собеседник агентства.

    Как сообщалось, половину пострадавших уже выписали.

    По неофициальным данным, конфликт произошел между двумя пьяными компаниями, которые "не поделили бутылку спиртного".

    Напомним, в минувшем году на Хованском кладбище в Москве произошла драка, в которой участвовали порядка 200 человек, были  задержаны и доставлены в полицию 112 участников инцидента. В результате инцидента погибли три человека. По предварительной информации, конфликт произошел из-за борьбы за территорию обслуживания на кладбище. По факту убийства СК возбудил уголовное дело.

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