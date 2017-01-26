В центре Москвы произошла массовая драка

КИЕВ, 26 янв – РИА Новости Украина. Драка произошла в центре Москвы на Страстном бульваре, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что участниками инцидента были только те шесть человек, которые впоследствии попали в больницы с травмами.

"Драку сложно назвать массовой, в ней участвовало всего шесть человек, они же были доставлены в больницу с легкими травмами", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, половину пострадавших уже выписали.

По неофициальным данным, конфликт произошел между двумя пьяными компаниями, которые "не поделили бутылку спиртного".

Напомним, в минувшем году на Хованском кладбище в Москве произошла драка, в которой участвовали порядка 200 человек, были задержаны и доставлены в полицию 112 участников инцидента. В результате инцидента погибли три человека. По предварительной информации, конфликт произошел из-за борьбы за территорию обслуживания на кладбище. По факту убийства СК возбудил уголовное дело.