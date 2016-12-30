РФ закрыла школу для иностранцев в Москве в ответ на новые санкции - CNN

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Россия предприняла "первые видимые меры" в ответ на введенные США новые санкции, закрыв англо-американскую школу в Москве, сообщает официальный сайт телеканала CNN.

США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки", не приведя никаких доказательств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве "категорически не согласны с какими-либо беспочвенными утверждениями, обвинениями".

Ссылаясь на "американского представителя, который был проинформирован по данному поводу", телеканал уточнил, что в числе "первых видимых действий России" оказалось закрытие англо-американской школы в Москве "для американцев и иностранцев". По его данным, туда ходили дети сотрудников посольств США, Великобритании и Канады.

Также, как сообщается, речь идет о "закрытии доступа" в посольскую резиденцию в Серебряном Бору.

Посольство США в РФ не комментирует информацию о закрытии в Москве англо-американской школы и ограничении доступа дипломатов в посольскую резиденцию в Серебряном бору.

"Мы советуем переадресовать вопрос об этом российским официальным лицам", — сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии США, отвечая на вопрос, могут ли там подтвердить информацию телеканала CNN о закрытии англо-американской школы в Москве и ограничении доступа дипломатов в посольскую резиденцию в Серебряном бору.

В свою очередь в Госдепартаменте США РИА Новости сообщили, что видели данные сообщения, при этом в ведомстве отметили, что им "нечего добавить к ранее сделанным заявлениям".