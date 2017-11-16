Нардеп, грозивший покинуть Украину со своим округом, сделал заявление

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Евгений Балицкий заявил, что обвинения против него в связи с последними заявлениями "безосновательны и надуманы", сообщает в четверг пресс-служба политсилы.

Ранее Балицкий заявил, что если украинские власти продолжат придерживаться философии, направленной на избавление от инакомыслящих, то может произойти дальнейшее отделение территорий. "С такой философией Крым уехал, мы не можем вернуть себе Донбасс… мы уедем со своими территориями, вас это совсем не смущает? Что останется? Киевская область? И вы будете ею руководить?" — возмущенно сказал он в эфире одного из телеканалов. Он заявил об этом в ответ на реплику лидера украинской националистической организации "Братство" Дмитрия Корчинского, который заявил, что хочет, чтобы Балицкий, члены его фракции и люди, которые его поддерживают, уехали из Украины.

"В моих словах не было ни малейшего намека на сепаратизм, не было никаких призывов к нарушению территориальной целостности Украины. Сказанное мной прозвучало в ответ на откровенно сепаратистские заявление Дмитрия Корчинского, который открыто заявил, что украинцам нужно разъединяться. Причем сказано это было в ответ на мой призыв к объединению", — заявил Балицкий.

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Он также напомнил Корчинскому, что его "поддерживают миллионы украинских граждан".

"Кто ему позволил определять, кто правильный или неправильный украинец, а уж тем более оскорблять людей и угрожать им. (…) Я же буду защищать свою честь и честь людей, которые нас поддержали на выборах и поддерживают сейчас. А трусливые провокаторы, вроде Корчинского, вся смелость которых — это вести диалог не аргументами, а оскорбляя и угрожая собеседнику, рано или поздно ответят за каждое своё гадкое слово, за ту ненависть, которую они распространяют с эфиров. В Украине будет мир. Потому что мира хотят большее количество граждан, чем всяких корчинских. Не им решать нашу судьбу" — подчеркнул нардеп.

Накануне прокуратура начала уголовное производство по высказываниям Балицкого.