На депутата, который грозился выехать в РФ со своим округом, завели дело

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КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Прокуратура начала уголовное производство по высказываниям народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Балицкого в эфире телеканала "112 Украина". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Производство начато по признакам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенного представителем власти, — ч. 2 ст. 110 УК.

В прокуратуре установили, что Балицкий "высказал мнение о возможности отделения территории округа, который он представляет".

Расследование будет вести управление СБУ в Запорожской области.