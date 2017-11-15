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    Политика

    На депутата, который грозился выехать в РФ со своим округом, завели дело

    (обновлено: )4801
    Евгений Балицкий
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Прокуратура начала уголовное производство по высказываниям народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Балицкого в эфире телеканала "112 Украина". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

    Производство начато по признакам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенного представителем власти, — ч. 2 ст. 110 УК.

    В прокуратуре установили, что Балицкий "высказал мнение о возможности отделения территории округа, который он представляет".

    Расследование будет вести управление СБУ в Запорожской области.

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