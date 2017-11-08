МИД потребовал у РФ прекратить незаконные обыски в Крыму

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. В Министерстве иностранных дел в Украине выразили протест в связи с очередными незаконными обысками и задержаниями крымских татар в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

МИД подчеркивает, что такие действия свидетельствуют о продолжении давления со стороны Кремля на членов общественного объединения, родственников незаконно задержанных в Крыму граждан Украины, активистов и адвокатов "Крымская солидарность".

"Притеснения против "Крымской солидарности" — это попытка запугать тех, кто помогает семьям незаконно заключенных в оккупированном Крыму и, несмотря на угрозы российских оккупационных властей, объективно освещает репрессивную политику Кремля на полуострове", — говорится в сообщении.

Как отмечается, первой волной преследований против "Крымской солидарности" стали аресты Тимура Ибрагимова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Эрнеста Аметова, Сервера Зекирьяева и Сейрана Салиева 11 октября 2017 года.

Напомним, российский чиновник найден мертвым в Крыму.