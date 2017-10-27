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    Политика

    Умеров и Чийгоз прибыли в аэропорт "Борисполь"

    (обновлено: )16103
    Сообщается, что лидеры Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прибыли в аэропорт "Борисполь" из Турции.
    Ахтем Чийгоз
    Скриншот видео

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Освобожденные в РФ заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прибыли в аэропорт "Борисполь" и дают пресс-конференцию.

    Умеров обвинялся в публичных призывах и действиях, направленных на изменение территориальной целостности России. По данным следствия, в марте 2016 года Умеров, находясь на территории Украины, публично призвал к необходимости нарушения территориальной целостности РФ в эфире телеканала АТР, что стало основанием для возбуждения уголовного дела. Свою вину Умеров не признал.

    Напомним, в начале сентября, к 8 годам колонии приговорили еще одного заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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