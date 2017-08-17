наверх
17.08.201721:36
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Нардеп потребовала проверить Россотрудничество в Киеве

    (обновлено: )10505
    Народный депутат Наталья Веселовская считает, что представительство Россотрудничества в Украине ведет активную социальную работу по отправке украинских детей в РФ для участия в научно-образовательных программах.
    Здание Россотрудничества в Киеве. Архивное фото
    facebook.com/Ленур Ислямов

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Наталья Веселова ("Самопомич") требует от украинских компетентных органов проверить деятельность Российского центра науки и культуры (Россотрудничество) в Киеве.

    Национальный корпус блокирует здание Россотрудничесва
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Национальный корпус" блокирует здание Россотрудничесва

    Ранее представители националистических организаций неоднократно блокировали офис Россотрудничества в Киеве.

    "Согласно компетенции Службы безопасности Украины, Министерства иностранных дел, Министерства информационной политики, Министерства науки и образования, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц прошу: предоставить оценку деятельности данных центров и Российского центра науки и культуры", — написала парламентарий в четверг на своей странице в Facebook.

    По ее мнению, представительство Россотрудничества в Украине ведет активную социальную работу по отправке украинских детей в РФ для участия в научно-образовательных программах. Она считает, что такая работа носит антиукраинский характер.

    Смотрите также: Последствия нападения на здание Россотрудничества в Киеве

    Кроме того, Веселова просит проверить деятельность представительств самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Италии и Греции.

    Наталья Веселова/Facebook, 17 августа 2017

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Микроавтобус въехал в толпу в центре Барселоны
    Теракт в Барселоне
    Джеймс Мэттис
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    В Киеве задержали владелицу притонов и 6 сутенеров при попытке дать взятку
    Криминал шагает по стране: взрывы и нападения
    Вакцинация
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину