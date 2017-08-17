Нардеп потребовала проверить Россотрудничество в Киеве

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Наталья Веселова ("Самопомич") требует от украинских компетентных органов проверить деятельность Российского центра науки и культуры (Россотрудничество) в Киеве.

Ранее представители националистических организаций неоднократно блокировали офис Россотрудничества в Киеве.

"Согласно компетенции Службы безопасности Украины, Министерства иностранных дел, Министерства информационной политики, Министерства науки и образования, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц прошу: предоставить оценку деятельности данных центров и Российского центра науки и культуры", — написала парламентарий в четверг на своей странице в Facebook.

По ее мнению, представительство Россотрудничества в Украине ведет активную социальную работу по отправке украинских детей в РФ для участия в научно-образовательных программах. Она считает, что такая работа носит антиукраинский характер.

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Кроме того, Веселова просит проверить деятельность представительств самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Италии и Греции.