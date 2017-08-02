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    Политика

    Суд признал недействительным вывод "Межигорья" из госсобственности

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    Как сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, решение о признании недействительными договоров по "Межигорью" принял Киевский апелляционный хозяйственный суд.
    Межигорье - экскурсия по ФОКу и Хонке
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Договора о выводе правительственной резиденции "Межигорье" под Киевом из госсобственности признаны недействительными, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

    "Киевский апелляционный хозяйственный суд по представлению прокуратуры Киева 1/08 принял решение о признании недействительными договоров, по которым правительственная резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

    Пост Юрия Луценко

    Он отметил, что следующий шаг — "судебное решение об ответственности Януковича (Виктор Янукович — ред.), Ставицкого (Эдуард Ставицкий — ред.) и других за незаконную сделку диктатора".

    Ранее активисты Майдана требовали вернуть "Межигорье" в государственную собственность и наказать судей, реализовавших "схему передачи Межигорья".

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