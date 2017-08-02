Суд признал недействительным вывод "Межигорья" из госсобственности

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Договора о выводе правительственной резиденции "Межигорье" под Киевом из госсобственности признаны недействительными, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Киевский апелляционный хозяйственный суд по представлению прокуратуры Киева 1/08 принял решение о признании недействительными договоров, по которым правительственная резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

Пост Юрия Луценко

Он отметил, что следующий шаг — "судебное решение об ответственности Януковича (Виктор Янукович — ред.), Ставицкого (Эдуард Ставицкий — ред.) и других за незаконную сделку диктатора".

Ранее активисты Майдана требовали вернуть "Межигорье" в государственную собственность и наказать судей, реализовавших "схему передачи Межигорья".