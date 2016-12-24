Ющенко: Тимошенко собиралась жить в "Межигорье"

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Бывший президент Украины Виктор Ющенко категорически отверг свою вину в передаче резиденции "Межигорье" из государственной собственности в частную и сообщил, что в ней собиралась жить Юлия Тимошенко. Об этом он сказал в интервью изданию "Новое время".

"Вот я тут совсем ни при чем (о передаче резиденции — Ред.)", — сказал Ющенко.

Экс-президент рассказал, что, еще будучи премьером, посчитал правильным передать все резиденции с баланса правительства на баланс Государственного управления делами (ГУД), которое подчиняется президенту Украины. И уже парламент под руководством спикера Владимира Литвина передал резиденции с баланса ГУД для обслуживания парламента и далее Виктору Януковичу.

Реагируя на информацию о том, что именно Ющенко подписал решение о передаче "Межигорья", экс-президент парировал, что не мог не подписать его.

"Парламент принял решение, я на него не мог влиять. Хотя я не был от него в восторге. Там вообще Тимошенко собиралась жить", — сказал Ющенко.

Кроме того, он отметил, что ни разу не бывал в "Межигорье" после бегства Януковича.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины уведомила о подозрении в причастности к завладению резиденцией "Межигорье" под Киевом сына экс-президента Украины Виктора Януковича — Александра, суд дал разрешение на его задержание.