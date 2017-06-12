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    ЕС разочарован ситуацией в сфере защиты авторских прав в Украине

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (568)

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    Представительство ЕС сообщило, что власти еще в сентябре 2016 года обещали направить в Верховную Раду пакет законопроектов, который включает в себя законы, направленные на защиту интеллектуальной собственности, однако так и не сделали этого.
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Евросоюз разочарован отсутствием прогресса в изменении украинского законодательства в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, сообщила в понедельник пресс-служба представительства ЕС в Украине.

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    Представительство сообщило, что власти еще в сентябре 2016 года обещали направить в Верховную Раду пакет законопроектов, который включает в себя законы, направленные на защиту интеллектуальной собственности, однако так и не сделали этого.

    "ЕС разочарован медленным прогрессом Украины в реформе законодательства о правах интеллектуальной собственности", — говорится в сообщении.

    Как считают в представительстве, сложившаяся в Украине ситуация наносит непоправимый ущерб законным интересам тысяч местных и международных правообладателей. В частности, в ЕС отмечают, что действующее законодательство в сфере защиты авторских прав "не содержит адекватных норм для обеспечения эффективного соблюдения прав интеллектуальной собственности".

    Вместе с тем в представительстве отметили прогресс властей в борьбе с интернет-пиратством.

    Ранее сообщалось, что гражданин Украины задержан в Польше по запросу властей США по обвинению в нарушении авторских прав на общую сумму более миллиарда долларов.

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