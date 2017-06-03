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    Политика

    Посол Британии назвала определяющий фактор реформы правосудия в Украине

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    Джудит Гоф подчеркнула, что "отбор надежных кандидатов в судьи Верховного Суда через полностью прозрачный процесс будет определяющим для реформы правосудия в Украине".
    Джудит Гоф
    Фото с сайта интернет-издания Tabula

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Прозрачный отбор кандидатов на должности судей Верховного суда станет определяющим для проведения реформы правосудия в Украине, считает посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф.

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    "Отбор надежных кандидатов в судьи Верховного Суда через полностью прозрачный процесс будет определяющим для реформы правосудия в Украине", — подчеркнула Гоф в Twitter.

    "Независимая судебная система является необходимой для раскрытия демократического и экономического потенциала Украины и привлечения иностранных инвестиций", — добавила она.

    Ранее еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил, что у властей Украины есть один год на проведение реформ.

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