Посол Британии назвала определяющий фактор реформы правосудия в Украине

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Прозрачный отбор кандидатов на должности судей Верховного суда станет определяющим для проведения реформы правосудия в Украине, считает посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф.

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"Отбор надежных кандидатов в судьи Верховного Суда через полностью прозрачный процесс будет определяющим для реформы правосудия в Украине", — подчеркнула Гоф в Twitter.

"Независимая судебная система является необходимой для раскрытия демократического и экономического потенциала Украины и привлечения иностранных инвестиций", — добавила она.

Ранее еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил, что у властей Украины есть один год на проведение реформ.