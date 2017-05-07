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    Политика

    Белашко: власти не удалось заручиться поддержкой международного правосудия

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (553)

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    Политолог, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко заявил, что провалилась идея нынешнего режима переложить "все бремя своей незаконности, нелегитимности на "папередников".
    РИА Новости Украина

    "Попытавшись заручиться поддержкой международного правосудия, нынешний режим потерпел неудачу на этом направлении (имеются в виду суды в Лондоне, Стокгольме, Гааге, а также решение Интерпола о снятии с розыска Януковича и его окружения – Ред.). И фактически все эти решения приводят к делегитимизации самого режима", – сказал Белашко, добавив, что если Янукович не преследуется Интерполом, получается, он не является преступником.

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    Исходя из этого, власти нужно сохранить собственную легитимацию хотя бы для внутренней аудитории – в украинском информационном пространстве представить преступниками Януковича, его окружение, отметил политолог. Он также прогнозирует, что эта кампания будет разворачиваться в "долгоиграющую мыльную оперу", пока эта тема будет вызывать резонанс в обществе. 

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