Белашко: власти не удалось заручиться поддержкой международного правосудия

"Попытавшись заручиться поддержкой международного правосудия, нынешний режим потерпел неудачу на этом направлении (имеются в виду суды в Лондоне, Стокгольме, Гааге, а также решение Интерпола о снятии с розыска Януковича и его окружения – Ред.). И фактически все эти решения приводят к делегитимизации самого режима", – сказал Белашко, добавив, что если Янукович не преследуется Интерполом, получается, он не является преступником.

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Исходя из этого, власти нужно сохранить собственную легитимацию хотя бы для внутренней аудитории – в украинском информационном пространстве представить преступниками Януковича, его окружение, отметил политолог. Он также прогнозирует, что эта кампания будет разворачиваться в "долгоиграющую мыльную оперу", пока эта тема будет вызывать резонанс в обществе.